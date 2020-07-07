Происшествия
В лесу под Симферополем до полуночи искали двух женщин
В лесной зоне с. Краснолесье Симферопольского района заблудились две женщины, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что по информации ГУ МЧС России по РК вчера в 19:20 в службу спасения поступило сообщение о том, что в лесной зоне с. Краснолесье Симферопольского района заблудились две женщины, необходима помощь спасателей.
К месту происшествия оперативно выехала поисково-спасательная группа первого Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.
В ходе поисковых работ в 00.08 женщины были найдены на вершине Урта, за горой Гапка в районе с. Краснолесья и доставлены в г. Симферополь. В медицинской помощи спасенные не нуждались.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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