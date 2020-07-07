В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса

фото © gazetauzao.ru

За 6 июля в республике подтверждено 28 случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети в Facebook.

«За 6 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, в том числе выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий – 14 случаев, при скрининге здоровых лиц – 6 случаев, при обращении за медицинской помощью — 8 случаев.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 789 случаев новой коронавирусной инфекции, 38 из которых завозные из-за границы, 95 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 573 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 83 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1415 человек.

Выздоровевших за весь период – 578 человек», — написал Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

За сутки в Крыму коронавирус не нашли ни у кого. За 5 июля на территории Республики Крым не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции.

В обсерваторах полуострова находятся 768 человек. По данным ежедневного мониторинга по ситуации с новой коронавирусной инфекцией, в Крыму под медицинским наблюдением находятся 3833 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому - 2780, в стационарах - 285 человек, изолировано в обсерваторы – 768 человек.

Врач назвал возможные сроки второй волны коронавируса. Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами.

В Севастополе тоже всплеск заражений коронавирусом. По состоянию на утро 5 июля в Севастополе зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19.