Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.5
воздух +29
море +26

Происшествия

В Крыму водитель мотоцикла сбил подростка на мопеде

17:45 вторник, 7 июля 2020

В Красногвардейском районе сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего водителя.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал 14-летний водитель мопеда.

Согласно предварительной информации, водитель 1962 года рождения, управляя мотоциклом «YAMAHA–X», не выбрал безопасный боковой интервал до впереди движущегося мопеда марки «HONDA-DIO» под управлением несовершеннолетнего мальчика, в результате чего совершил с ним столкновение. В дорожно-транспортном происшествии оба водителя получили телесные повреждения.

Напомним, мопедом разрешается управлять лицам, достигшим 16-ти летнего возраста, после прохождения курса обучения в соответствующей образовательной организации и получения водительского удостоверения категории «М».

Также Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей, при этом транспортное средство задерживается на специализированную стоянку. Если же несовершеннолетний — младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители (родители или опекуны), которые могут быть привлечены к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчи собака напала на девятилетнего мальчика. Следователи начали проверку опубликованной в СМИ информации о нападении собаки на ребенка в Керчи.

На трассе Симферополь-Ялта Wolksvagen снес столб: есть жертвы. В службу спасения поступило сообщение о том, что на трассе Симферополь-Ялта произошло дорожно-транспортное происшествие.

В лесу под Симферополем до полуночи искали двух женщин. В лесной зоне с. Краснолесье Симферопольского района заблудились две женщины, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Легковушка разбилась в хлам на трассе Симферополь - Ялта. На трассе Симферополь-Ялта произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля.

Власть
Лицо Симферополя: в кабинете мэра больше духов, чем документов

Лицо Симферополя: в кабинете мэра больше духов, чем документов видео

В Симферополе бурно обсуждают работу главы городской администрации Елены Проценко.

Власть
Назван ответ России на удар Украины по Крыму

Назван ответ России на удар Украины по Крыму

Вероятным ответом России на удар Украины по Крыму станет уничтожение украинских военных баз и штабов, заявил «Вечерней Москве» военный эксперт Юрий Кнутов.

Власть
Ни граждан, ни сала, ни колбасы: украинцев не пускают в Крым

Ни граждан, ни сала, ни колбасы: украинцев не пускают в Крым

Россельхознадзор отчитался о том, сколько не пропустил продуктов в Крым с территории материковой Украины.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации