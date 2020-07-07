Происшествия
В Крыму водитель мотоцикла сбил подростка на мопеде
В Красногвардейском районе сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего водителя.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал 14-летний водитель мопеда.
Согласно предварительной информации, водитель 1962 года рождения, управляя мотоциклом «YAMAHA–X», не выбрал безопасный боковой интервал до впереди движущегося мопеда марки «HONDA-DIO» под управлением несовершеннолетнего мальчика, в результате чего совершил с ним столкновение. В дорожно-транспортном происшествии оба водителя получили телесные повреждения.
Напомним, мопедом разрешается управлять лицам, достигшим 16-ти летнего возраста, после прохождения курса обучения в соответствующей образовательной организации и получения водительского удостоверения категории «М».
Также Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей, при этом транспортное средство задерживается на специализированную стоянку. Если же несовершеннолетний — младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители (родители или опекуны), которые могут быть привлечены к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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