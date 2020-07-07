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Власть

В Крыму снова ждут Путина

07:07 вторник, 7 июля 2020

В Крыму снова ждут президента России Владимира Путина.

Предполагается, что глава государства примет участие в закладке кораблей дальней морской зоны в Керчи.

Напомним, в мае Минобороны подписало контракт на строительство двух универсальных десантных кораблей для ВМФ России. Реализовать проект должны на керченском судостроительном заводе «Залив.

Уже известно, что корабли назовут «Севастополь» и «Владивосток», они получат водоизмещение в 25 тысяч тонн, будут нести по 20 тяжелых вертолетов и смогут перевозить до 900 человек.

Закладка кораблей планировалась на конец июня, но потом ее перенесли на неопределенный срок. Теперь инсайдеры сообщают, что церемония намечена на середину июля. Якобы, таким образом президент, в числе прочего, намерен поблагодарить крымчан за поддержку конституционной реформы.

В тексте использованы материалы: Новый день

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