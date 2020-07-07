В Крыму силовики проводят обыски в домах крымских татар

Утром 7 июля активисты объединения «Крымская солидарность» сообщают об обысках в домах крымских татар в Бахчисарайском районе.

Позже стало известно о проведении обысков еще по ряду адресов в разных районах полуострова.

По данным активистов, обыски начались рано утром в селе Железнодорожное у Суфьянова Алима и в селе Белокаменка у Хайретдинова Сейрана. Затем стали поступать сообщения об обысках российских силовиков у крымских татар и в других районах Крыма: в пгт. Октябрьское у Эмиля Зиядинова, в Симферопольском районе у Исмета Ибрагимова, в Алуште у Алима Суфьянова.

О причинах обысков не сообщается, силовые ведомства Крыма ситуацию не комментируют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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