Власть
В Крыму силовики проводят обыски в домах крымских татар
Утром 7 июля активисты объединения «Крымская солидарность» сообщают об обысках в домах крымских татар в Бахчисарайском районе.
Позже стало известно о проведении обысков еще по ряду адресов в разных районах полуострова.
По данным активистов, обыски начались рано утром в селе Железнодорожное у Суфьянова Алима и в селе Белокаменка у Хайретдинова Сейрана. Затем стали поступать сообщения об обысках российских силовиков у крымских татар и в других районах Крыма: в пгт. Октябрьское у Эмиля Зиядинова, в Симферопольском районе у Исмета Ибрагимова, в Алуште у Алима Суфьянова.
О причинах обысков не сообщается, силовые ведомства Крыма ситуацию не комментируют.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Полицейские задержали телефонного террориста в столице Крыма. Симферополец сообщил по телефону о якобы существующей угрозе одному из объектов инфраструктуры водоснабжения крымской столицы.
В Крыму душегуб получил за смерть двух человек восемь лет «строгача». В Крыму 32-летний житель Бахчисарайского района, лишивший жизни двух человек, признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевших.
Атамана Акимова в Крыму вызывают в суд из-за одиночного пикета. Общественный активист, атаман общественной организации «Крымское казачество» Сергей Акимов сообщил о вызове в суд из-за проведения одиночного пикета 8 июня в Симферополе у здания парламента Крыма в поддержку отправленного под домашний арест политика Николая Платошкина.
Севастопольские гаишники-взяточники вернут взятки государству. Прокуратура в судебном порядке добивается возмещения государству более 40 тыс. рублей, явившихся предметом взятки.
Заслуженная артистка России пристыдила власти Севастополя
Врио губернатора Севастополя потребовал от подчиненных навести порядок на городских пляжах, которые еще 15 июня должны были быть готовы к приему отдыхающих.
Жителям Севастополя рекомендуют меньше гулять днем
Жителям Севастополя нужно сократить время пребывания на улице из-за аномальной жары.
Полный экстрим: популярный крымский поселок превратили в одну сплошную траншею
Главный «экстремальный» поселок Крыма Оленевка в Черноморской районе стал похож на съемочную площадку фильмов о войне.
Рейсы «Кометы» в Крыму отменены
Рейсы «Кометы» временно отменены по техническим причинам.
20 часов назад
За сутки в Крыму коронавирус не нашли ни у кого
23 часа назад
В Крыму BMW вылетел с трассы и перевернулся на пляже
16 часов назад
В Крыму баранов стало больше
18 часов назад
Лайнер «Князь Владимир» возобновит круизы в Крым 19 июля
Круизный лайнер «Князь Владимир» возобновит свои рейсы вдоль черноморского побережья 19 июля.