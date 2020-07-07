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Власть

В Крыму расширили список льготников, имеющих право на бесплатный проезд

14:45 вторник, 7 июля 2020

В Республике Крым расширен список категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте.

Соответствующий закон приняли депутаты Госсовета РК.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Крыма.

«Предусматривается предоставление дополнительной социальной поддержки лицам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии в медицинских организациях», - говорится в сообщении ведомства.

Указанной категории граждан льготный проезд будет предоставлен в городских, пригородных и междугородных автобусах и троллейбусах, а также в трамваях и электричках.

«Льготный проезд предоставляется на основании удостоверения о праве на меру социальной поддержки, - сообщили в Минтруда. - Гражданам необходимо обращаться в органы труда и социальной защиты населения по месту жительства с заявлением, копией документа, удостоверяющего личность, фотографией установленного размера и заключением медицинской организации государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения о прохождении заместительной почечной терапии. Удостоверение выдается в 15-дневный срок со дня подачи заявления».

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