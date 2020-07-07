Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.7
воздух +32
море +26

Происшествия

В Керчи собака напала на девятилетнего мальчика

16:23 вторник, 7 июля 2020
Керчь

Следователи начали проверку опубликованной в СМИ информации о нападении собаки на ребенка в Керчи.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова. 

«Сотрудники редакции приводят слова мамы пострадавшего ребенка. Женщина рассказала представителям СМИ, что инцидент произошел на улице Черноморская: мальчик гулял на улице, около него двое мужчин выгуливали овчарку без намордника. Собака бросилась на ребенка, мальчик попытался убежать, но оступился и упал, а животное продолжило его кусать. Хозяин позвал собаку, после чего скрылся вместе с ней», - сообщила Постнова.

Ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь. Сотрудники территориального следственного подразделения по указанию руководства ГСУ СК по Крыму и Севастополю незамедлительно подключились к установлению всех обстоятельств, личности владельца. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

В ведомстве отметили, что размещенное на информационном портале города Керчи сообщение о нападении домашней овчарки на девятилетнего мальчика выявлено в ходе мониторинга средств массовой информации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В лесу под Симферополем до полуночи искали двух женщин. В лесной зоне с. Краснолесье Симферопольского района заблудились две женщины, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Легковушка разбилась в хлам на трассе Симферополь - Ялта. На трассе Симферополь-Ялта произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля.

В Феодосии мужчина упал с моста в реку. Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, упавшему с моста.

В Крыму BMW вылетел с трассы и перевернулся на пляже. Автомобиль BMW с водителем и двумя пассажирами перевернулся на пляже в крымском селе Морское, вылетев с трассы из-за потери управления.

Власть
Лицо Симферополя: в кабинете мэра больше духов, чем документов

Лицо Симферополя: в кабинете мэра больше духов, чем документов видео

В Симферополе бурно обсуждают работу главы городской администрации Елены Проценко.

Власть
Назван ответ России на удар Украины по Крыму

Назван ответ России на удар Украины по Крыму

Вероятным ответом России на удар Украины по Крыму станет уничтожение украинских военных баз и штабов, заявил «Вечерней Москве» военный эксперт Юрий Кнутов.

Власть
Ни граждан, ни сала, ни колбасы: украинцев не пускают в Крым

Ни граждан, ни сала, ни колбасы: украинцев не пускают в Крым

Россельхознадзор отчитался о том, сколько не пропустил продуктов в Крым с территории материковой Украины.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе пять заболевших COVID за сутки, в том числе ребенок

В Севастополе пять заболевших COVID за сутки, в том числе ребенок

По данным пресс-службы правительства Севастополя, по состоянию на утро 7 июля в городе было зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации