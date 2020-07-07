В Керчи собака напала на девятилетнего мальчика

Следователи начали проверку опубликованной в СМИ информации о нападении собаки на ребенка в Керчи.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.

«Сотрудники редакции приводят слова мамы пострадавшего ребенка. Женщина рассказала представителям СМИ, что инцидент произошел на улице Черноморская: мальчик гулял на улице, около него двое мужчин выгуливали овчарку без намордника. Собака бросилась на ребенка, мальчик попытался убежать, но оступился и упал, а животное продолжило его кусать. Хозяин позвал собаку, после чего скрылся вместе с ней», - сообщила Постнова.

Ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь. Сотрудники территориального следственного подразделения по указанию руководства ГСУ СК по Крыму и Севастополю незамедлительно подключились к установлению всех обстоятельств, личности владельца. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

В ведомстве отметили, что размещенное на информационном портале города Керчи сообщение о нападении домашней овчарки на девятилетнего мальчика выявлено в ходе мониторинга средств массовой информации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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