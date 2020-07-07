В ФСБ говорят, что задержали «участников террористической организации»

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму троих предполагаемых руководителей и четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Об этом сообщил центр общественных связей (ЦОС) службы.

«Пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержано три главаря и четыре рядовых активных участника, – сообщили в ЦОС. – Установлено, что члены терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

Отмечается, что «они распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию, вербовали в свои ряды крымских мусульман».

«По местам жительства членов (организации) обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности», – добавили в ЦОС.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополец зарегистрировал в своей квартире полдесятка выходцев из Средней Азии. Участковый в Симферополе в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства выявлены факты фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.

В Джанкое суд решит участь водителя, по пьяни сбившего насмерть ребенка. Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

В Крыму силовики проводят обыски в домах крымских татар. Утром 7 июля активисты объединения «Крымская солидарность» сообщают об обысках в домах крымских татар в Бахчисарайском районе.

Прокуратура Керчи не нашла нарушений в выдаче пайков школьникам. Прокуратура Керчи не нашла нарушений в выдаче пайков школьникам во время дистанционного обучения из-за ограничений, введенных во время распространения коронавирусной инфекции.