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Власть

В ФСБ говорят, что задержали «участников террористической организации»

14:22 вторник, 7 июля 2020

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму троих предполагаемых руководителей и четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Об этом сообщил центр общественных связей (ЦОС) службы.

«Пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержано три главаря и четыре рядовых активных участника, – сообщили в ЦОС. – Установлено, что члены терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

Отмечается, что «они распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию, вербовали в свои ряды крымских мусульман».

«По местам жительства членов (организации) обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности», – добавили в ЦОС.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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