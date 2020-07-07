Власть
В ФСБ говорят, что задержали «участников террористической организации»
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму троих предполагаемых руководителей и четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».
Об этом сообщил центр общественных связей (ЦОС) службы.
«Пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержано три главаря и четыре рядовых активных участника, – сообщили в ЦОС. – Установлено, что члены терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
Отмечается, что «они распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию, вербовали в свои ряды крымских мусульман».
«По местам жительства членов (организации) обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности», – добавили в ЦОС.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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