Происшествия
В Джанкое суд решит участь водителя, по пьяни сбившего насмерть ребенка
Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.
Джанкойская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя района по п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения сопряжено с оставлением места его совершения).
По версии органа предварительного расследования обвиняемый в декабре 2019 года управлял технически исправным автомобилем марки «ВАЗ 21083», двигаясь по проезжей части в городе Джанкой, в нарушение Правил дорожного движения без включенного ближнего света фар, в состоянии алкогольного опьянения, допустил преступную небрежность, совершив наезд на 12-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
От полученных травм потерпевшая скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. Обвиняемый с места происшествия скрылся.
Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Джанкойский районный суд.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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