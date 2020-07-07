Общество
Ученые впервые за семь лет встретили дельфина-альбиноса в Черном море
Ученые Института биологии южных морей впервые за семь лет встретили в Черном море дельфина-альбиноса.
Как сообщила сотрудник Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского Наталья Макеева, у молодого животного уже есть травмы, полученные скорее всего при попадании под винт, передает «Новый Севастополь».
«У афалины, несмотря на юный возраст (животное было замечено в устойчивой паре с более крупной афалиной, предположительно его мамой), уже есть повреждения – глубокие шрамы на хвостовом стебле, характерные при попадании под винт», – цитирует пресс-служба института Макееву.
По ее словам, состояние дельфина удовлетворительное, опасения вызывают лишь возможные миграционные пути ее семьи из Тарханкутского заповедника, где она была обнаружена, в районы рыболовецкого промысла, «несущего смертельные риски для жизни морских обитателей».
В пресс-службе добавили, что ученые в ходе экспедиции дважды встретили сообщества афалин численностью порядка 20 особей каждое. Чаще же всего они наблюдали дельфинов-белобочек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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