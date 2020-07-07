Происшествия
Труп найден на пожаре в общежитии в Кировском районе Крыма
Погибший мужчина найден на пожаре в селе Айвазовское Кировского района Крыма.
Возгорание произошло в общежитии, сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.
«Когда пожарные прибыли к месту вызова, обнаружили, что здание практически полностью охвачено огнем. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к локализации огня, которая заняла около двух часов. Ликвидация пожара заняла 15 часов, – цитирует пресс-служба главу МЧС Крыма Сергея Шахова. – К сожалению, при разборе сгоревших конструкций на месте происшествия был обнаружен погибший».
Угрозы распространения огня на другие строения не было, однако работу пожарных осложняли высокая температура воздуха, значительная площадь пожара и отсутствие противопожарных перегородок.
Площадь пожара составила 120 кв. м. Обстоятельства произошедшего выяснят эксперты.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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