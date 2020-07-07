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Происшествия

Труп найден на пожаре в общежитии в Кировском районе Крыма

16:48 вторник, 7 июля 2020
Кировское

Погибший мужчина найден на пожаре в селе Айвазовское Кировского района Крыма.

Возгорание произошло в общежитии, сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

«Когда пожарные прибыли к месту вызова, обнаружили, что здание практически полностью охвачено огнем. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к локализации огня, которая заняла около двух часов. Ликвидация пожара заняла 15 часов, – цитирует пресс-служба главу МЧС Крыма Сергея Шахова. – К сожалению, при разборе сгоревших конструкций на месте происшествия был обнаружен погибший».

Угрозы распространения огня на другие строения не было, однако работу пожарных осложняли высокая температура воздуха, значительная площадь пожара и отсутствие противопожарных перегородок.

Площадь пожара составила 120 кв. м. Обстоятельства произошедшего выяснят эксперты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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