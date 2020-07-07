Бизнес
Три крымские солнечные электростанции признаны банкротами
Арбитражный суд Крыма признал несостоятельными трех операторов солнечных электростанций (СЭС) по их заявлениям.
Об этом со ссылкой на материалы суда сообщил «Интерфакс».
«Суд признал несостоятельными три ООО: «Леннет Солар», «Кларион Солар», «Бора Солар» в порядке упрощенной процедуры ликвидируемого должника и открыл в отношении них процедуру конкурсного производства сроком на полгода», – отмечает агентство.
Уточняется, что все указанные ООО зарегистрированы по одному юридическому адресу в Симферополе.
Суд назначил конкурсным управляющим всех трех компаний Светлану Шевелеву (Курск), являющуюся членом саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих».
Ранее сообщалось, что в апреле суд возбудил производства по делам пяти производителей солнечной энергии.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», все пять ООО подконтрольны кипрским компаниям. Все эти СЭС в 2018 году получили чистый убыток, размер которого колеблется от 440 млн рублей до 1,016 млрд рублей. Ликвидатором всех пяти структур значилась Нияра Халилова.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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