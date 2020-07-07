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Бизнес

Три крымские солнечные электростанции признаны банкротами

15:47 вторник, 7 июля 2020

Арбитражный суд Крыма признал несостоятельными трех операторов солнечных электростанций (СЭС) по их заявлениям.

Об этом со ссылкой на материалы суда сообщил «Интерфакс».

«Суд признал несостоятельными три ООО: «Леннет Солар», «Кларион Солар», «Бора Солар» в порядке упрощенной процедуры ликвидируемого должника и открыл в отношении них процедуру конкурсного производства сроком на полгода», – отмечает агентство.

Уточняется, что все указанные ООО зарегистрированы по одному юридическому адресу в Симферополе.

Суд назначил конкурсным управляющим всех трех компаний Светлану Шевелеву (Курск), являющуюся членом саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих».

Ранее сообщалось, что в апреле суд возбудил производства по делам пяти производителей солнечной энергии.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», все пять ООО подконтрольны кипрским компаниям. Все эти СЭС в 2018 году получили чистый убыток, размер которого колеблется от 440 млн рублей до 1,016 млрд рублей. Ликвидатором всех пяти структур значилась Нияра Халилова.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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