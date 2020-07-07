Симферопольский «Горсвет» потратит миллион на лампочки

Муниципальное бюджетное учреждение Симферополя «Горсвет» закупит лампы уличного освещения на сумму в 935 тысяч рублей.

Об этом сообщил директор МБУ «Горсвет» Николай Коновалов.

«В ближайшее время планируется подписать контракт на закупку ламп на сумму 935 тысяч рублей. После этого начнется их масштабная замена в микрорайонах Ак-Мечеть и Марьино», – отметил Коновалов.

По его информации, работы по восстановлению освещения в городе ведутся согласно графику. «Сегодня сотрудники учреждения «Горсвет» производят замену части провода на улице Битакская, а также выполняют работы по текущему содержанию сетей уличного освещения на улицах Крылова, Ухтомского, Льдозаводская и ряде других», – цитирует Коновалова пресс-служба администрации.

Ранее «Горсвет» получил 6,3 млн рублей на строительство сетей наружного освещения в микрорайонах компактного проживания реабилитированных народов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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