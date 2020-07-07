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Происшествия

Симферополец зарегистрировал в своей квартире полдесятка выходцев из Средней Азии

09:56 вторник, 7 июля 2020

Участковый в Симферополе в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства выявлены факты фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.

Установлено, что 35-летний местный житель незаконно зарегистрировал в своей квартире пятерых граждан одного из государств Средней Азии, заведомо зная, что проживать они в принадлежащем ему помещении не будут.

Подозреваемый, находясь в помещении подразделения по вопросам миграции, заполнил заявления соответствующего образца и поставил на учет по месту пребывания иностранных граждан, тем самым осуществил фиктивную постановку на учет.

В отношении гражданина отделом дознания ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждены уголовные дела по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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