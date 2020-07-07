Курортный сезон
Развитие сюжета: На 13 популярных в Севастополе пляжах полностью запретили купаться ● В Севастополе на июль забронировано 70 процентов отелей ● В Ялте не будут полностью запрещать строительство на время курортного сезона ● Профессор рассказал как надо купаться в море в Крыму, чтобы не утонуть ● Власти Крыма угрожают штрафами владельцам водного транспорта
Развожаев поручил за неделю навести порядок на севастопольских пляжах
фото © Pixabay
И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил департаменту городского хозяйства до конца текущей недели навести порядок на всех официальных пляжах региона.
Люди жалуются на мусор и отсутствие уборных, сообщил он во время аппаратного совещания в правительстве города.
«На этой неделе наведите мне порядок на пляжах. Пиво продавать и все остальное – они быстро организовывают. А туалет элементарно поставить – на неделю растягивается решение вопроса», – цитирует Развожаева «Новый Севастополь».
По его словам, за каждым пляжем должен быть закреплен ответственный чиновник, который бы постоянно проводил мониторинг ситуации. В свою очередь глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов обратил внимание, что в отношении семи операторов пляжей открываются административные производства. Власти города будут «инициировать штрафные санкции в размере 20% от обеспечительных мер».
Также Горлов обратил внимание, что выявлено 13 неофициальных пляжей, которые люди используют для купания – там будут установлены соответствующие информационные таблички.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма угрожают штрафами владельцам водного транспорта. Минкурортов Крыма хочет штрафовать владельцев «нелегальных» маломерных судов и планирует организовать круглогодичные базы для стоянок водного транспорта.
«Туристического бума не будет»: ожидания и реальность курортного сезона в Крыму. С 1 июля Крым может принимать туристов из России при условии соблюдения ряда противоэпидемиологических мер. Это начало второго этапа выхода из карантина согласно плану властей полуострова.
Севастополь и Екатеринбург будут вместе развивать туризм. Туристические центры Екатеринбурга и Севастополя подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Цены в отелях Севастополя и Крыма сохранятся на докоронакризисном уровне. Председатель Ассоциации малых отелей Крыма рассказала об особенностях посткарантинного отдыха в крымских гостиницах летом 2020.
Лицо Симферополя: в кабинете мэра больше духов, чем документов видео
В Симферополе бурно обсуждают работу главы городской администрации Елены Проценко.
Назван ответ России на удар Украины по Крыму
Вероятным ответом России на удар Украины по Крыму станет уничтожение украинских военных баз и штабов, заявил «Вечерней Москве» военный эксперт Юрий Кнутов.
Ни граждан, ни сала, ни колбасы: украинцев не пускают в Крым
Россельхознадзор отчитался о том, сколько не пропустил продуктов в Крым с территории материковой Украины.
Синоптик расскзал надолго ли в Крым пришла изнуряющая жара
В середине следующей недели на полуостров придут дожди и грозы, которые охладят атмосферу, и жара немного спадет.
4 июля
Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму
7 часов назад
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой