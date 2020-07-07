Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.5
воздух +29
море +26

Курортный сезон

Развожаев поручил за неделю навести порядок на севастопольских пляжах

Развожаев поручил за неделю навести порядок на севастопольских пляжах

фото © Pixabay

И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил департаменту городского хозяйства до конца текущей недели навести порядок на всех официальных пляжах региона.

Люди жалуются на мусор и отсутствие уборных, сообщил он во время аппаратного совещания в правительстве города.

«На этой неделе наведите мне порядок на пляжах. Пиво продавать и все остальное – они быстро организовывают. А туалет элементарно поставить – на неделю растягивается решение вопроса», – цитирует Развожаева «Новый Севастополь».

По его словам, за каждым пляжем должен быть закреплен ответственный чиновник, который бы постоянно проводил мониторинг ситуации. В свою очередь глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов обратил внимание, что в отношении семи операторов пляжей открываются административные производства. Власти города будут «инициировать штрафные санкции в размере 20% от обеспечительных мер».

Также Горлов обратил внимание, что выявлено 13 неофициальных пляжей, которые люди используют для купания – там будут установлены соответствующие информационные таблички.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма угрожают штрафами владельцам водного транспорта. Минкурортов Крыма хочет штрафовать владельцев «нелегальных» маломерных судов и планирует организовать круглогодичные базы для стоянок водного транспорта.

«Туристического бума не будет»: ожидания и реальность курортного сезона в Крыму. С 1 июля Крым может принимать туристов из России при условии соблюдения ряда противоэпидемиологических мер. Это начало второго этапа выхода из карантина согласно плану властей полуострова.

Севастополь и Екатеринбург будут вместе развивать туризм. Туристические центры Екатеринбурга и Севастополя подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Цены в отелях Севастополя и Крыма сохранятся на докоронакризисном уровне. Председатель Ассоциации малых отелей Крыма рассказала об особенностях посткарантинного отдыха в крымских гостиницах летом 2020.

Власть
Лицо Симферополя: в кабинете мэра больше духов, чем документов

Лицо Симферополя: в кабинете мэра больше духов, чем документов видео

В Симферополе бурно обсуждают работу главы городской администрации Елены Проценко.

Власть
Назван ответ России на удар Украины по Крыму

Назван ответ России на удар Украины по Крыму

Вероятным ответом России на удар Украины по Крыму станет уничтожение украинских военных баз и штабов, заявил «Вечерней Москве» военный эксперт Юрий Кнутов.

Власть
Ни граждан, ни сала, ни колбасы: украинцев не пускают в Крым

Ни граждан, ни сала, ни колбасы: украинцев не пускают в Крым

Россельхознадзор отчитался о том, сколько не пропустил продуктов в Крым с территории материковой Украины.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации