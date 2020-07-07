Развожаев поручил за неделю навести порядок на севастопольских пляжах

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И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил департаменту городского хозяйства до конца текущей недели навести порядок на всех официальных пляжах региона.

Люди жалуются на мусор и отсутствие уборных, сообщил он во время аппаратного совещания в правительстве города.

«На этой неделе наведите мне порядок на пляжах. Пиво продавать и все остальное – они быстро организовывают. А туалет элементарно поставить – на неделю растягивается решение вопроса», – цитирует Развожаева «Новый Севастополь».

По его словам, за каждым пляжем должен быть закреплен ответственный чиновник, который бы постоянно проводил мониторинг ситуации. В свою очередь глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов обратил внимание, что в отношении семи операторов пляжей открываются административные производства. Власти города будут «инициировать штрафные санкции в размере 20% от обеспечительных мер».

Также Горлов обратил внимание, что выявлено 13 неофициальных пляжей, которые люди используют для купания – там будут установлены соответствующие информационные таблички.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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