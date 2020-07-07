Власть
Пятая часть мусоровозов в Симферополе простаивает из-за поломок
Вывоз мусора с контейнерных площадок в Симферополе ежедневно осуществляют 37 специальных машин.
Простаивают в ожидании капитального ремонта 10 автомобилей, сообщил директор муниципального унитарного предприятия «Экоград» Сергей Чернов.
«На сегодняшний день предприятие располагает 37 действующими мусоровозами, 10 машин ожидают капитального ремонта, – отметил Чернов. – Обстановку на контейнерных площадках предприятие контролирует в режиме реального времени. На многих площадках установлены камеры, как только оператор замечает, что баки заполнены или рядом появились навалы мусора, он по возможности отправляет машину для уборки».
По словам директора «Экограда», в поломках мусоровозов зачастую виноваты жители города. «На мусоровозе при процессе погрузки бака специальная плита закладывает мусор в приемник и там же его прессует. Эти плиты могут выходить из строя из-за строительного мусора и крупных ветвей деревьев, которые выбрасываются жителями на контейнерные площадки», – цитирует Чернова пресс-служба администрации крымской столицы.
Всего на балансе предприятия 405 контейнерных площадок.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Возле керченского пляжа в море стекает канализация. Жители Керчи зафиксировали несанкционированный слив канализации в море.
Власти пообещали, что новые дворники Ялты будут ездить в транспорте бесплатно. Дворники города в ближайшее время приобретут право на бесплатный проезд в городском транспорте.
Долгожданные июньские дожди не смогли наполнить крымские водохранилища. К началу июля водоемы потеряли еще 1,85 млн кубометров влаги.
Мэр Сак просит не пугаться зловония в городе. Глава администрации города Саки Александр Овдиенко опроверг городскую молву о том, что зловоние, распространяющееся в городе в последние дни, связано с выбросами на химическом заводе.
Заслуженная артистка России пристыдила власти Севастополя
Врио губернатора Севастополя потребовал от подчиненных навести порядок на городских пляжах, которые еще 15 июня должны были быть готовы к приему отдыхающих.
Жителям Севастополя рекомендуют меньше гулять днем
Жителям Севастополя нужно сократить время пребывания на улице из-за аномальной жары.
Полный экстрим: популярный крымский поселок превратили в одну сплошную траншею
Главный «экстремальный» поселок Крыма Оленевка в Черноморской районе стал похож на съемочную площадку фильмов о войне.
Рейсы «Кометы» в Крыму отменены
Рейсы «Кометы» временно отменены по техническим причинам.
20 часов назад
За сутки в Крыму коронавирус не нашли ни у кого
23 часа назад
В Крыму BMW вылетел с трассы и перевернулся на пляже
16 часов назад
В Крыму баранов стало больше
18 часов назад
Лайнер «Князь Владимир» возобновит круизы в Крым 19 июля
Круизный лайнер «Князь Владимир» возобновит свои рейсы вдоль черноморского побережья 19 июля.