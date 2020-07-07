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Власть

Пятая часть мусоровозов в Симферополе простаивает из-за поломок

Вывоз мусора с контейнерных площадок в Симферополе ежедневно осуществляют 37 специальных машин.

Простаивают в ожидании капитального ремонта 10 автомобилей, сообщил директор муниципального унитарного предприятия «Экоград» Сергей Чернов.

«На сегодняшний день предприятие располагает 37 действующими мусоровозами, 10 машин ожидают капитального ремонта, – отметил Чернов. – Обстановку на контейнерных площадках предприятие контролирует в режиме реального времени. На многих площадках установлены камеры, как только оператор замечает, что баки заполнены или рядом появились навалы мусора, он по возможности отправляет машину для уборки».

По словам директора «Экограда», в поломках мусоровозов зачастую виноваты жители города. «На мусоровозе при процессе погрузки бака специальная плита закладывает мусор в приемник и там же его прессует. Эти плиты могут выходить из строя из-за строительного мусора и крупных ветвей деревьев, которые выбрасываются жителями на контейнерные площадки», – цитирует Чернова пресс-служба администрации крымской столицы.

Всего на балансе предприятия 405 контейнерных площадок.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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