Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 7 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, гроза (местами грозы), уровень опасности желтый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый, очень высокая температура (Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый, очень высокая температура (аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 выше климатической нормы.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - очень высокая температура (аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый, очень высокая температура (аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 32, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 85 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 31, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 86 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 29, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 94 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 32, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 81 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 27 до 32, ночью от 26 до 27 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 77 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 33, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 98 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 23 до 35, ночью от 23 до 25 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 30 до 89 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 24 до 35, ночью от 24 до 26 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 90 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 24, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 90 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-западный 4 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 88 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 24 до 28 градусов тепла. По городам: в Алуште - 26, в Евпатории - 26, на мысе Казантип в Азовском море - 28, в Керчи - 27, в Николаевке - 26, в Севастополе - 26, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 27, в Феодосии - 26, в Ялте - 26 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 27, на Кипре - 26, в Одессе - 27, в Сочи - 27, в Турции - 26, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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