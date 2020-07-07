Власть
После обысков в Крыму задержаны шесть человек
Силовики задержали людей, занимавшихся активистской деятельностью и организацией мусульманских праздников.
В результате утренних обысков в домах крымских татар задержаны шесть активистов. Об этом заявила крымскотатарская правозащитница Лутфие Зудиева, передает РБК-Украина во вторник, 7 июля.
Задержан Эмиль Зиядинов - активист, стример. Участвовал в пикетах в Москве в качестве протеста против репрессий в Крыму. В отношении него был также составлен административный протокол за ведение видеосъемки в день обыска в домах крымских татар в марте 2019 года.
Задержаны Исмет Ибрагимов, Алим Суфьяном - 30 лет, женат. Он принимал участие в организации мусульманских праздников. Посещал суды по политически мотивированным делам.
Задержан Сейран Хайретдинов - женат, 3 детей. В своей местности был в числе организаторов праздничных мероприятий Курбан и Ораза байрам. Активно посещал судебные процессы в отношении крымских татар.
Задержан Александр Сизиков - российский мусульман инвалид I группы, полностью потерял зрение в 2009 году. Дважды выходил на одиночные пикеты в поддержку политзаключенных Эдема Смаилова, главы религиозной общины «Топчик», который до ареста был опекуном Сизикова.
Задержан Вадим Бектемиров - женат, у него дочь. Активист, который занимался передачами в СИЗО политзаключенным.
В свою очередь адвокат Ислям Велиляев говорит, что его не допустили в дом активиста Эмиля Зиядинова, где силовики проводили обыск.
«На мои требования, допустить меня к моему подзащитному и присутствовать при обыске, сотрудники ФСБ взяли мою визитную карточку и сказали ожидать. Право на защиту нарушено, меня не допустили до проведения обыска», - сказал Велиляев.
Ранее сегодня стало известно, что в Крыму прошли массовые обыски у крымских татар. Сразу в четырех районах полуострова перед рассветом начались обыски у крымских татар.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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