Посадка штатная, самолет другой: заявление авиакомпании

фото © Крыминформ

Пассажирский лайнер Boeing 747, который ранее, по информации СМИ, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Симферополь, приземлился в штатном режиме по расписанию.

Об этом сообщили как в аэропорту, так и в пресс-службе авиакомпании «Россия», рейс которой из Екатеринбурга приземлился сегодня в Симферополе.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что рейс из Екатеринбурга приземлился в штатном режиме и по расписанию, попросив при этом уточнять детали у перевозчика.

По данным онлайн-табло крымского аэропорта, около 11 утра, когда появились первые сообщения об экстренной посадке борта, в Симферополе из Екатеринбурга должен был совершить посадку рейс авиакомпании «Россия».

В пресс-службе компании пояснили, что посадка их самолета, прибывшего из Екатеринбурга, прошла «в штатном режиме».

«Посадка рейса авиакомпании «Россия» прошла в штатном режиме по расписанию в аэропорту Симферополя. Наш рейс выполнялся на ВС Boeing 737-800», - сообщили в пресс-центре, отметив, что, возможно, ранее речь шла о другом рейсе другой авиакомпании.

В комментарии «Интерфаксу» представитель авиаперевозчика уточнил, при выполнении рейса «сработал один из датчиков, не влияющий на безопасность полета». По словам собеседника агентства, «согласно регламенту работы аэропорта он объявил о нештатной посадке самолета с привлечением специальных служб аэропорта».

Ранее СМИ сообщили, что Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число обслуживаемых рейсов в аэропорту Симферополя вышло на уровень 2019-го. Аэропорт Симферополь вернулся к прошлогодним показателям по числу обслуживаемых рейсов в сутки.

После двух лет перерыва самолеты полетели из Крыма на Дальний Восток. Прямое авиасообщение между Крымом и Дальним Востоком открылось после двухлетнего перерыва.

В экспресс-маршрут Севастополь-Евпатория внесут изменения. Экспресс-маршрут от Севастополя до Евпатории обещают сделать более удобным для пассажиров на период лета за счет дополнительных остановок на побережье.

В Евпатории трамваи будут ходить допоздна. МУП «ТУ им. И.А. Пятецкого» заявил о продлении режима работы трамваев с 4 июля 2020 года, сообщает пресс-служба администрации Евпатории.