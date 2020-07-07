Власть
Посадка штатная, самолет другой: заявление авиакомпании
фото © Крыминформ
Пассажирский лайнер Boeing 747, который ранее, по информации СМИ, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Симферополь, приземлился в штатном режиме по расписанию.
Об этом сообщили как в аэропорту, так и в пресс-службе авиакомпании «Россия», рейс которой из Екатеринбурга приземлился сегодня в Симферополе.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что рейс из Екатеринбурга приземлился в штатном режиме и по расписанию, попросив при этом уточнять детали у перевозчика.
По данным онлайн-табло крымского аэропорта, около 11 утра, когда появились первые сообщения об экстренной посадке борта, в Симферополе из Екатеринбурга должен был совершить посадку рейс авиакомпании «Россия».
В пресс-службе компании пояснили, что посадка их самолета, прибывшего из Екатеринбурга, прошла «в штатном режиме».
«Посадка рейса авиакомпании «Россия» прошла в штатном режиме по расписанию в аэропорту Симферополя. Наш рейс выполнялся на ВС Boeing 737-800», - сообщили в пресс-центре, отметив, что, возможно, ранее речь шла о другом рейсе другой авиакомпании.
В комментарии «Интерфаксу» представитель авиаперевозчика уточнил, при выполнении рейса «сработал один из датчиков, не влияющий на безопасность полета». По словам собеседника агентства, «согласно регламенту работы аэропорта он объявил о нештатной посадке самолета с привлечением специальных служб аэропорта».
Ранее СМИ сообщили, что Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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