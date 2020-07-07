Под наблюдением врачей в Крыму остается 3892 человека

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3892 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 2814 человек, в стационарах находятся 307 человек, изолировано в обсерваторы – 771 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 789 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 182 человека, выписано с выздоровлением — 578.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе пять заболевших COVID за сутки, в том числе ребенок. По данным пресс-службы правительства Севастополя, по состоянию на утро 7 июля в городе было зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом.

В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса. За 6 июля в республике подтверждено 28 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Севастополе за сутки выявили четвре новых случая COVID-19. В Севастополе за сутки было зарегистрировано 4 новых случая COVID-19.

За сутки в Крыму коронавирус не нашли ни у кого. За 5 июля на территории Республики Крым не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции.