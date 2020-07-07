Власть
Ни граждан, ни сала, ни колбасы: украинцев не пускают в Крым
фото © Новости Крыма
Россельхознадзор отчитался о том, сколько не пропустил продуктов в Крым с территории материковой Украины.
За минувший месяц государственные инспекторы отдела государственного ветеринарного контроля и надзора на Государственной границе Российской Федерации Южного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли ввоз в Крым с Украины 10,8 кг продукции животного происхождения, 4 головы непродуктивных животных. Об этом сообщили в южном межрегиональном Управлении Россельхознадзора.
«Запрещенные к ввозу товары» были выявлены в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего с территории материковой Украины.
Напомним, что въезд в Крым гражданами Украины ограничено из-за «угрозы распространения коронавирусной инфекции».
В то же время, за прошедший месяц были допущены к ввозу в Крым животные в количестве 32 головы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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