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Назван ответ России на удар Украины по Крыму

16:16 вторник, 7 июля 2020
Назван ответ России на удар Украины по Крыму

фото © tass.ru

Вероятным ответом России на удар Украины по Крыму станет уничтожение украинских военных баз и штабов, заявил «Вечерней Москве» военный эксперт Юрий Кнутов.

«Львовская база и другие будут полностью уничтожены», — сказал он.

По его словам, после распада СССР украинская сторона обладала огромным военным потенциалом. «Но все это было распродано и разворовано. На сегодняшний день армия Украины не имеет таких возможностей, как в советский период», — заявил эксперт.

Также Кнутов признал, что за последнее время украинская армия под влиянием США и НАТО претерпела существенные изменения.

«Это уже не та армия, которая была в 2014 году. Украинская армия должна выполнять такую же роль, как в свое время Афганистан для Советского Союза: создавать напряжение, вытягивать ресурсы из социально-экономического сектора в оборону», — уточнил он.

В июле командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа пообещал, что украинский флот вернется в Севастополь.

В том же месяце Вооруженные силы Украины провели масштабнейшие за последние годы военные учения, в которых были задействованы новейшие образцы оружия, в том числе полученные от западных партнеров.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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