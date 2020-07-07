Происшествия
На трассе Симферополь-Ялта Wolksvagen снес столб: есть жертвы
В службу спасения поступило сообщение о том, что на трассе Симферополь-Ялта произошло дорожно-транспортное происшествие.
Требуется помощь спасателей.
Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, по прибытии стало известно, что водитель легкового автомобиля Wolksvagen Polo не справился с управлением и допустил столкновение с электрической опорой.
— К сожалению, в результате ДТП есть 1 погибший и 2-е пострадавших. Огнеборцы оказали содействие сотрудникам ДПС. Кроме того, выполнили комплекс мер противопожарной безопасности на месте ДТП, пострадавшие доставлены в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6, — отметил министр.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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