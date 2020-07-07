Общество
На Крым идут ливни с градом
В связи с прохождением контрастного холодного фронта вечером 7 июля и 8 июля в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Об этом сообщили в МЧС Крыма.
В Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 мс. Днем 8 июля температура воздуха резко понизится на 8-10 градусов.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 7 июля.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 6 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 6 июля.
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