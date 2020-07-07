Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.7
воздух +32
море +26

Общество

На Крым идут ливни с градом

15:57 вторник, 7 июля 2020

В связи с прохождением контрастного холодного фронта вечером 7 июля и 8 июля в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Об этом сообщили в МЧС Крыма.

В Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 мс. Днем 8 июля температура воздуха резко понизится на 8-10 градусов.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 7 июля.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 6 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 6 июля.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 5 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 5 июля.

Синоптик расскзал надолго ли в Крым пришла изнуряющая жара. В середине следующей недели на полуостров придут дожди и грозы, которые охладят атмосферу, и жара немного спадет.

Власть
Лицо Симферополя: в кабинете мэра больше духов, чем документов

Лицо Симферополя: в кабинете мэра больше духов, чем документов видео

В Симферополе бурно обсуждают работу главы городской администрации Елены Проценко.

Власть
Назван ответ России на удар Украины по Крыму

Назван ответ России на удар Украины по Крыму

Вероятным ответом России на удар Украины по Крыму станет уничтожение украинских военных баз и штабов, заявил «Вечерней Москве» военный эксперт Юрий Кнутов.

Власть
Ни граждан, ни сала, ни колбасы: украинцев не пускают в Крым

Ни граждан, ни сала, ни колбасы: украинцев не пускают в Крым

Россельхознадзор отчитался о том, сколько не пропустил продуктов в Крым с территории материковой Украины.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе пять заболевших COVID за сутки, в том числе ребенок

В Севастополе пять заболевших COVID за сутки, в том числе ребенок

По данным пресс-службы правительства Севастополя, по состоянию на утро 7 июля в городе было зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации