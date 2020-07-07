На Крым идут ливни с градом

В связи с прохождением контрастного холодного фронта вечером 7 июля и 8 июля в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Об этом сообщили в МЧС Крыма.

В Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 мс. Днем 8 июля температура воздуха резко понизится на 8-10 градусов.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Синоптик расскзал надолго ли в Крым пришла изнуряющая жара. В середине следующей недели на полуостров придут дожди и грозы, которые охладят атмосферу, и жара немного спадет.