На 13 популярных в Севастополе пляжах полностью запретили купаться

Действующие пляжи необходимо привести в порядок, а еще 13 пляжей – признаны опасными для купания.

Плачевная ситуация складывается в Севастополе с городскими пляжами – от горожан поступает непрекращающийся поток нареканий на их состояние. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил врио губернатора региона Михаил Развожаев.

«Жалоб просто вагон в социальных сетях – туалеты, мусор, аншлаги. Давайте что-то с нашими операторами будем делать – либо они работать начнут, либо мы их начнем менять <…> Этот бардак почему у нас творится?», – возмутился он.

По информации главы горхоза Евгения Горлова, с 15 июня в Севастополе работают 34 пляжа, за это время было выдано более 20 предписаний операторам, составлено три протокола за несоблюдение санитарных норм, а в отношении семи операторов пляжей проводятся административные дела.

Он уточнил, что заключения МЧС получили все городские пляжи Севастополя за исключением одного ведомственного – при этом пляж открыт и работает, правда купаться там нельзя. О каком конкретно пляже идет речь, Горлов не уточнил.

«Эксплуатация, купание – нет. Сам пляж может услуги предоставлять», – пояснил сомнительную схему работы пляжа Горлов.

А 13 пляжных территорий, по информации руководителя горхоза, определены как опасные для купания, в скором времени на них будут установлены соответствующие предупреждающие таблички.

Он уточнил, что в список запрещенных для купания мест вошли пляж «Прибой», Немецкая балка, пляжи Фиолента в районе Автобата и Каравеллы, пляж грот Дианы, дикая Омега, Голубая бухта, детский пляж в бухте Казачья, территория рядом с причалом на Радиогорке и площадью Захарова, часть Солдатского пляжа, правая сторона Ушаковой балки и побережье в районе Херсонеса Таврического.

«Там нельзя купаться вообще», – подчеркнул Горлов.

Михаил Развожаев поручил в течение недели проверить работу всех городских пляжей, на следующей – по особо «отличившимся» операторам будут приниматься решения.

«Туалеты должны быть <на пляжах>, нет стационарных - пусть привозят <…> Пиво там продавать и все остальное, они быстро все организовывают, а туалет поставить элементарно – на неделю растягивается решение вопроса. Что это такое-то? На этой неделе наведите мне порядок на пляжах всех, особенно государственной формы собственности, но и у частников тоже», - поручил он.

В тексте использованы материалы: Форпост

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