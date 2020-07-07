Лицо Симферополя: в кабинете мэра больше духов, чем документов

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В Симферополе бурно обсуждают работу главы городской администрации Елены Проценко.

Республиканский телеканал опубликовал видеоинтервью начальницы крымской столицы: Елена Проценко охотно показывает журналистам и телезрителям рабочий кабинет – пустые шкафы и чистый стол.

«У главы администрации ни одного документа в кабинете, кроме папки для Сергея Валерьевич и Юрия Михайловича, остальное, как она сообщила, уничтожается к вечеру. И даже пустой от документов шкаф. Нет, не пустой – духи, конечно, и сумочка. Все!!! Кажется, и ручка на столе не мелькала. Работает, говорите ??? Найдите еще такой релакс за бюджетные деньги. Это ВЫ оплачиваете», – комментируют видео крымчане.

«Перед тем, как лечь в больницу с пневмонией, глава администрации Симферополя Проценко дала забавное интервью. В нем она особо и не скрывает, что ее работа сводится к выполнению поручений губернатора и премьера Крыма (который просто поручения губернатора выполняет). В этой схеме, конечно, нет и не может быть места жителям столицы Крыма, губернатор лучше знает, где и что разваливается, течет, падает, ломает ходовую в ямах и так далее».

«В принципе, она показала все, как есть (а заодно и свой уровень). Про горожан она даже не упоминает, ее назначает и снимает Аксенов. Обращения от горожан она, скорее всего, даже не читает (это физически сложно, когда их много) – они отписываются сразу департаментам. А там такие как Шалфеев, Черниченко, Глоба и прочие… Те реагируют в меру своего понимания. Вывод такой – обращаться по вопросам местного значения нужно к Аксенову…»

Часть комментаторов пришла к выводу, что главу города просто «сливают», что, в принципе, не сложно при таких подходах к жизни вообще и работе в частности:

«Шерше ля фам – вернее, зама. Кто из них топит за «давайте больше публичности, интервью всяких, разных, пусть люди, а не только мы, возрадуются какая вы необыкновенка! Если есть такая умничка из ближайшего окружения, то вероятно с амбициями у него все хорошо…»

В тексте использованы материалы: Новый день

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