Происшествия
Легковушка разбилась в хлам на трассе Симферополь - Ялта
На трассе Симферополь-Ялта произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля.
Об этом сообщают очевидцы.
Авария случались около полудня в районе села Перевальное Симферопольского района. В ДТП попал автомобиль «Volkswagen Polo», в котором находились водитель и двое пассажиров, сообщают очевидцы.
«В сторону Симферополя «Поло» в столб зашел... В тяжелом состоянии две пассажирки», «Проезжал там, один накрытый был труп», - пишут в соцсетях.
Официальной информации по данному ДТП пока что нет. Подробности и информация о пострадавших выясняется.
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