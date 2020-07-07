Легковушка разбилась в хлам на трассе Симферополь - Ялта

На трассе Симферополь-Ялта произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля.

Об этом сообщают очевидцы.

Авария случались около полудня в районе села Перевальное Симферопольского района. В ДТП попал автомобиль «Volkswagen Polo», в котором находились водитель и двое пассажиров, сообщают очевидцы.

«В сторону Симферополя «Поло» в столб зашел... В тяжелом состоянии две пассажирки», «Проезжал там, один накрытый был труп», - пишут в соцсетях.

Официальной информации по данному ДТП пока что нет. Подробности и информация о пострадавших выясняется.

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