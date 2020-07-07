Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +31
море +26

Происшествия

Легковушка разбилась в хлам на трассе Симферополь - Ялта

08:38 вторник, 7 июля 2020

На трассе Симферополь-Ялта произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля.

Об этом сообщают очевидцы.

Авария случались около полудня в районе села Перевальное Симферопольского района. В ДТП попал автомобиль «Volkswagen Polo», в котором находились водитель и двое пассажиров, сообщают очевидцы.

«В сторону Симферополя «Поло» в столб зашел... В тяжелом состоянии две пассажирки», «Проезжал там, один накрытый был труп», - пишут в соцсетях.

Официальной информации по данному ДТП пока что нет. Подробности и информация о пострадавших выясняется.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму BMW вылетел с трассы и перевернулся на пляже. Автомобиль BMW с водителем и двумя пассажирами перевернулся на пляже в крымском селе Морское, вылетев с трассы из-за потери управления.

МЧС Крыма: клещи стали чересчур активны. МЧС Республики Крым предупреждает о том, что на полуострове начался сезон активности клещей, в том числе и тех, которые могут переносить на себе опасные для человека заболевания.

В Севастополе из-за аварии полгорода осталось без воды. В Севастополе из-за аварии на сетях многие районы остались без воды.

За неделю в Крыму утонуло четыре человека. Также за отчетный период было ликвидировано 79 пожаров, из них 57 — это возгорания сухой растительности и мусора, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Stars
Заслуженная артистка России пристыдила власти Севастополя

Заслуженная артистка России пристыдила власти Севастополя

Врио губернатора Севастополя потребовал от подчиненных навести порядок на городских пляжах, которые еще 15 июня должны были быть готовы к приему отдыхающих.

Общество
Жителям Севастополя рекомендуют меньше гулять днем

Жителям Севастополя рекомендуют меньше гулять днем

Жителям Севастополя нужно сократить время пребывания на улице из-за аномальной жары.

Власть
Полный экстрим: популярный крымский поселок превратили в одну сплошную траншею

Полный экстрим: популярный крымский поселок превратили в одну сплошную траншею

Главный «экстремальный» поселок Крыма Оленевка в Черноморской районе стал похож на съемочную площадку фильмов о войне.

Власть
Лайнер «Князь Владимир» возобновит круизы в Крым 19 июля

Лайнер «Князь Владимир» возобновит круизы в Крым 19 июля

Круизный лайнер «Князь Владимир» возобновит свои рейсы вдоль черноморского побережья 19 июля.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации