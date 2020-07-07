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Власть

Крым попал в десятку регионов с самым высоким уровнем бедности

09:30 вторник, 7 июля 2020
Крым попал в десятку регионов с самым высоким уровнем бедности

фото © pixabay.com

Крым вошел в десятку самых неблагополучных по материальному положению населения российских регионов.

Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Эксперты РИА Рейтинг на основании данных Росстата выяснили, что в республике 17,2% населения живут за чертой бедности, а 2% людей не получают и половины прожиточного минимума. Таким образом, крымчане оказались на 76 месте из 85 по уровню доходов.

Хуже чем в Крыму живется в Еврейском автономном округе, Республике Марий Эл, Курганской области, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Калмыкии, Алтае и Тыве. В этих субъектах от 18 до 35% населения имеют достаток ниже регионального прожиточного минимума.

Куда лучше обстоят дела в Севастополе, который оказался на 35 позиции. Здесь за чертой бедности проживает менее 12% населения, а горожанин со средним уровнем заработка может позволить себе приобрести больше товаров и услуг, чем в Крыму.

В пятерку регионов, жители которых имеют наиболее высокий достаток и наименьшее количество бедных, вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотка и Магаданская область. В исследовании отмечается, что в первых двух регионах-лидерах средние доходы населения втрое выше стоимости фиксированного набора продуктов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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