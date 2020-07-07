Власть
Крым попал в десятку регионов с самым высоким уровнем бедности
фото © pixabay.com
Крым вошел в десятку самых неблагополучных по материальному положению населения российских регионов.
Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.
Эксперты РИА Рейтинг на основании данных Росстата выяснили, что в республике 17,2% населения живут за чертой бедности, а 2% людей не получают и половины прожиточного минимума. Таким образом, крымчане оказались на 76 месте из 85 по уровню доходов.
Хуже чем в Крыму живется в Еврейском автономном округе, Республике Марий Эл, Курганской области, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Калмыкии, Алтае и Тыве. В этих субъектах от 18 до 35% населения имеют достаток ниже регионального прожиточного минимума.
Куда лучше обстоят дела в Севастополе, который оказался на 35 позиции. Здесь за чертой бедности проживает менее 12% населения, а горожанин со средним уровнем заработка может позволить себе приобрести больше товаров и услуг, чем в Крыму.
В пятерку регионов, жители которых имеют наиболее высокий достаток и наименьшее количество бедных, вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотка и Магаданская область. В исследовании отмечается, что в первых двух регионах-лидерах средние доходы населения втрое выше стоимости фиксированного набора продуктов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Москва дала 693 млн на приведение в порядок объектов в Севастополе. Москва выделила Севастополю 693,96 миллиона рублей на капитальный ремонт территории на улице Катерной, реконструкцию обелиска Городу-Герою Севастополю, благоустройство четырех пляжей, трех набережных, хоры Херсонеса, сквера на площади 50-летия СССР и улицы Ленина, а также на реставрацию скверов.
Топливо в Крыму зашагнуло за психологическую отметку в 50 рублей. Сначала цена за литр колебалась туда-сюда словно пытаясь приучить крымчан к тому, что «за пятьдесят», это навсегда.
Киев не возьмет у России деньги за Крым. Украина не примет от Российской Федерации материальную компенсацию за «незаконную аннексию Крымского полуострова».
Дефицит крымского бюджета достиг 275,3 млн рублей. На заседании второй сессии крымские парламентарии в двух чтениях одобрили отчет об исполнении бюджета Крыма за 2019 год с дефицитом в 275,3 миллиона рублей.
Заслуженная артистка России пристыдила власти Севастополя
Врио губернатора Севастополя потребовал от подчиненных навести порядок на городских пляжах, которые еще 15 июня должны были быть готовы к приему отдыхающих.
Жителям Севастополя рекомендуют меньше гулять днем
Жителям Севастополя нужно сократить время пребывания на улице из-за аномальной жары.
Полный экстрим: популярный крымский поселок превратили в одну сплошную траншею
Главный «экстремальный» поселок Крыма Оленевка в Черноморской районе стал похож на съемочную площадку фильмов о войне.
Рейсы «Кометы» в Крыму отменены
Рейсы «Кометы» временно отменены по техническим причинам.
20 часов назад
За сутки в Крыму коронавирус не нашли ни у кого
23 часа назад
В Крыму BMW вылетел с трассы и перевернулся на пляже
16 часов назад
В Крыму баранов стало больше
18 часов назад
Лайнер «Князь Владимир» возобновит круизы в Крым 19 июля
Круизный лайнер «Князь Владимир» возобновит свои рейсы вдоль черноморского побережья 19 июля.