Кинотеатры в Крыму открылись и начали показывать старые фильмы

фото © Новости Крыма

Кинотеатры в Крыму вернулись к работе после снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса.

Пока им приходится демонстрировать несвежие фильмы, вышедшие в прокат в январе, феврале и марте, рассказали в крупнейших кинотеатрах Симферополя.

«Суббота и воскресенье показали, что приходят зрители, мы им предлагаем те фильмы, которые показывали январь, февраль и март – они разворачиваются, говорят, что это уже видели и хотят новые фильмы, – рассказала директор кинотеатра «Спартак» Ирина Вишневская. – По ожидаемым премьерам до сих пор неизвестен старт или они переносятся на август. Фильмы стали появляться, в ближайшее время выйдут российские картины».

Кинотеатры планируют привлекать зрителей тематическими киномарафонами и ретроспективами. «Мы и раньше пользовались возможностью, показывали отечественные фильмы, делали вечера кино с «Крымским киномедиацентром» (государственное бюджетное учреждение) – они нам любезно предоставляли отечественные фильмы. На следующую неделю планируем показ излюбленных фильмов «Движение вверх» и «Т-34». Планируем ретроспективы фильмов, есть предложения от «Крымского киномедиацентра», сейчас прорабатываем», – сообщил директор кинотеатра «Мультиплекс» в ТЦ «Меганом» Ленур Люманов.

Работать кинотеатры могут только при соблюдении требований Роспотребнадзора. В частности, зрители должны быть рассажены друг от друга на расстоянии 1,5 метра (кроме членов одной семьи), что также негативно сказывается на заполняемости залов и выручке.

«Зрителей мы рассаживаем через два кресла, из-за этого загрузка залов сократилась более чем на 50%. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, на входе поставили блокпост, на котором информируем посетителей о необходимости соблюдать масочный режим. Но заставлять мы не можем, только рекомендовать. Кроме того, измеряем температуру у зрителей», – пояснил Люманов.

Также кинотеатрам необходимо полчаса проветривать залы после каждого сеанса, проводить регулярную дезинфекцию, обеспечить соблюдение масочного и перчаточного режима своим сотрудникам. «Работать сложнее не стало – это наша личная безопасность, поэтому мы относимся к этому с пониманием. Хорошо, что разрешили начать работать, мы готовы работать и соблюдать все требования», – отметила Вишневская.

Кинотеатры, театры и концертные залы прекратили свою работу после введения режима повышенной готовности в Крыму. Возобновить деятельность им разрешили 3 июля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Кинотеатрам в Крыму разрешили возобновить работу. Власти Крыма сняли ограничения на работу кинотеатров, которые были введены из-за коронавируса.

Кинотеатры в Крыму возобновят работу не позднее 15 июля. Кинотеатры в Крыму вернутся к работе не позднее 15 июля.

Народный артист России проведет набор студентов для ВГИКа в Крыму. Народный артист России Александр Михайлов, известный по ролям в фильмах «Любовь и голуби», «Белый снег России» и других, в июле начнет набор студентов для Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова в Крыму и Севастополе.

Крымчанка сняла клип на песню поэтессы «Расстрелянного возрождения». Крымчанка Юлия Качула записала песню на слова поэтессы «Расстрелянного возрождения». Видео под названием «Так сталося» («Так случилось») она опубликовала на своем канале в YouTube.