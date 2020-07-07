Общество
Какой сегодня праздник 7 июля
фото © pixabay.com
Сегодня, 7 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Иван Купала
Фото tv.ua
Иван Купала (Иванов день, Купальская ночь) — один из главных праздников календаря славянских народов, совпадающий с Рождеством Иоанна Крестителя.
Купальские обряды, совершаемые в канун праздника («ночь накануне Ивана Купалы»), составляют сложный обрядовый комплекс, включающий: сбор трав и цветов, плетение венков, украшение зеленью построек, разжигание костров, уничтожение чучела, перепрыгивание через костер или через букеты зелени, обливание водой, гадания, выслеживание ведьмы, ночные бесчинства.
Праздник любви (Танабата) в Японии
«7 июля император появляется на верхней веранде дворца Омима, чтобы начертать элегантные стихи вака на листьях бумажного дерева кадзи и преподнести стихи двум звездам: принцу Альтаиру и принцессе Веге. Согласно легенде влюбленные звезды могли встретиться, перейдя Млечный Путь, только раз в году — в эту июльскую ночь.
Для церемонии «Звездного фестиваля» перед императором на специальной церемониальной подставке разложены 7 листьев дерева кадзи, 2 длинных кусочка традиционных сладостей сакубей, приготовленных на пару из муки и риса, и 7 нитей тонкой лапши сомен. Рядом на подносе приготовлены 7 чернильных плиток, 2 кисти, чернильная палочка и лист таро для хранения капель росы. Далее слуги растирают чернила с каплями росы, и император пишет стихи на каждом из 7 листьев, используя для каждого листа чернила разной чернильной плитки».
Рождество святого Иоанна Предтечи, крестителя Господня
7 июля православные отмечают великий праздник - Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, и посвящен он рождению пророка Иоанна Крестителя - отсюда сокращенное наименование: «Рождество Иоанна Предтечи».
Также сегодня, 7 июля, отмечают такие праздники:
- День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении
- День работника природно-заповедного дела Украины
- Иван Травник
- День подсчета камешков на мостовой
- День печенья «Макарони» (National Macaroni Day) в США
- День шоколада (Chocolate Day) в США
- День молодежи в Сингапуре
- День прогулки отца с дочерью (National Father Daughter Take a Walk Day) в США
- День правдивости (Tell the Truth Day) в США
- День Саба Саба в Танзании
- День независимости Соломоновых островов
- День клубничного «Сандэ» (National Strawberry Sundae Day) в США
Сегодня именины празднуют: Антон, Яков, Иван (Иоанн Креститель), Кириак, Никита, Лонгин (Логин), Орентий, Панагиот, Фарнакий, Фирмин, Фирмос, Эрос (Ерос).
Что происходило 7 июля в прошлые годы
1438 - французский король Карл VII провозгласил Прагматическую санкцию, по которой утверждался приоритет королевской власти над властью папы римского.
1607 - впервые спет гимн Англии «God Save the King».
1668 - Исаак Ньютон получил степень магистра наук.
1754 - в Нью-Йорке открылся Королевский колледж (ныне Колумбийский университет).
1835 - в России резко ограничена автономия университетов, все руководствов руках попечителей.
1846 - США объявили об аннексии Калифорнии, которая тогда была частью Мексики.
1881 - впервые напечатана сказка «Пиноккио» (Рим, «Журнал для детей»).
1891 - компания «Американ Экспресс» запатентовала дорожные чеки, послужившие прообразом современных кредитных карт.
1921 - в советской России разрешено создавать частные предприятия с численностью работающих более 20 человек.
1923 - В Праге открыт украинский педагогический институт имени Драгоманова.
1932 - ленинградский научно-исследовательский институт молочной промышленности впервые в стране разработал способ переработки молока в порошок.
1938 - в Ленинграде опытным телецентром показан в эфире двухчасовой концерт. Этопервая в СССР телевизионная передача.
1940 - во Львове открыт литературный музей Ивана Франко.
1949 - ленинградский суд приговорил трех публицистов журналов «Звезда» и «Ленинград» к десяти годам тюрьмы каждого за «антисоветские статьи».
1968 - окончательно распалась группа «The Yardbirds», из осколков которой осенью образуется «Led Zeppelin».
1971 - свадьба Бьерна Ульвеуса и Агнеты Фэльтскуг. Через три года они станут всемирно известны как члены шведского квартета «ABBA».
1987 - начался суд на тремя руководителями Чернобыльской АЭС, которых обвинили во взрыве.
1990 - в Риме впервые выступили вместе три выдающихся тенора современностиЛучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас. Концерт был благотворительной акцией, а запись выступления певцов разошлась рекордным тиражом в истории классической музыки.
2005 - серия террористических актов в лондонском метро и городских автобусах.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 июля. Какие праздники будут завтра?
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