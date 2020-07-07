Экс-супруг Поклонской поучаствует в выборах губернатора Севастополя

фото © Gazeta.ru

Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, политик и юрист Иван Соловьев будет баллотироваться на пост губернатора Севастополя.

Об этом Соловьев сообщил на своей странице в Facebook.

«После долгих размышлений принял для себя очень непростое решение, откликнувшись на предложение партии «Народ против коррупции» во главе с Путиным баллотироваться на пост губернатора Севастополя. Это совсем не значит, что я стал оппозиционером. Просто считаю, что партийным назначенцам «руководящей и направляющей» сегодня необходима здоровая конкуренция», - объяснил свой поступок Соловьев.

Он также написал, что знает о проблемах города «не понаслышке», так как с 2014 года часто бывал в Севастополе «и по служебной необходимости, и на депутатских приемах, и по делам творческим».

«Я прекрасно отдаю себе отчет в том, чего мне может это стоить. Но с кого-то и чего-то надо начинать. И если это станет одним из шагов к построению такой России, параметры которой заложены в недавно утвержденной Конституции, буду рад и горд. А все остальное приложится», - признался политик.

Досрочные выборы губернатора Севастополя состоятся 13 сентября. С июля прошлого года, после отставки губернатора Дмитрия Овсянникова, обязанности главы региона временно исполняет Михаил Развожаев.

В конце мая текущего года появилась информация, что экс-прокурор РК Наталья Поклонская, ныне работающая в комитете Госдумы по международным делам, собирается участвовать в выборах губернатора. Но сама Поклонская эту информацию опровергла.

12 июня стало известно, что севастопольское отделение партии «Единая Россия» выдвинуло кандидатуру временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Развожаева на предстоящие выборы главы города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В МИД Турции в очередной раз заявили, что не признают Крым российским. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в очередной раз заявил, что Турция занимает принципиальную позицию по отношению к статусу Крыма и никогда не признает Крым российским.

МИД РФ просит туристов вернуть коронавирусные деньги. МИД России обратился к самостоятельно вернувшимся в страну гражданам с просьбой вернуть излишне начисленную материальную помощь.

«Попахивает диверсией»: в Феодосии зреет новый скандал вокруг конституционной реформы. В Крыму назревает новый скандал вокруг голосования по поправкам в Конституцию России.

В ООН сделали заявление по поводу прав человека в Крыму. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила предварительный отчет организации о ситуации с соблюдением прав человека в Республике Крым и Севастополе во втором полугодии 2019 года.