Двое «предприимчивых» крымчан обманули бизнесменов на 15 млн рублей

В Симферополе сотрудники полиции разоблачили мошенническую схему, благодаря которой двое крымчан обманули предпринимателей на общую сумму более 15 миллионов рублей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Крыма.

Установлено, что злоумышленники в ходе деловых переговоров представлялись своим жертвам предпринимателями, готовыми выступать бизнес-партнерами при организации сбыта продукции.

Мужчины, злоупотребляя доверием руководителей коммерческих структур и поставщиков продуктов, мошенническим способом получали товар. Впоследствии продукцию сбывали, а прибыль распределяли между участниками группы.

Сообщается, что подозреваемые действовали от имени юридических лиц, с оформлением полномочий на подставных директоров.

Общий ущерб, нанесенный предпринимателям, оценивается более чем в 15 млн рублей.

По подозрению в причастности к мошеннической схеме полицейские задержали двух симферопольцев 35 и 38 лет. Возбуждено уголовное дело. Мужчины заключены под стражу, им грозит до десяти лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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