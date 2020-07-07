Происшествия
Двое «предприимчивых» крымчан обманули бизнесменов на 15 млн рублей
В Симферополе сотрудники полиции разоблачили мошенническую схему, благодаря которой двое крымчан обманули предпринимателей на общую сумму более 15 миллионов рублей.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Крыма.
Установлено, что злоумышленники в ходе деловых переговоров представлялись своим жертвам предпринимателями, готовыми выступать бизнес-партнерами при организации сбыта продукции.
Мужчины, злоупотребляя доверием руководителей коммерческих структур и поставщиков продуктов, мошенническим способом получали товар. Впоследствии продукцию сбывали, а прибыль распределяли между участниками группы.
Сообщается, что подозреваемые действовали от имени юридических лиц, с оформлением полномочий на подставных директоров.
Общий ущерб, нанесенный предпринимателям, оценивается более чем в 15 млн рублей.
По подозрению в причастности к мошеннической схеме полицейские задержали двух симферопольцев 35 и 38 лет. Возбуждено уголовное дело. Мужчины заключены под стражу, им грозит до десяти лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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