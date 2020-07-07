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Число обслуживаемых рейсов в аэропорту Симферополя вышло на уровень 2019-го
Аэропорт Симферополь вернулся к прошлогодним показателям по числу обслуживаемых рейсов в сутки.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
«За прошлую неделю аэропорт Симферополь в целом обслужил 1180 регулярных рейсов, что уже соответствует показателям 2019 года. В минувшее воскресенье воздушная гавань впервые в этом сезоне приняла и отправила более 200 рейсов. Это означает, что в июле после продолжительного трудного для всей авиаотрасли периода, связанного с COVID-19, частота и география полетов в аэропорту Симферополь восстановилась до предкризисных значений и по некоторым показателям даже превзошла их.
Рассчитываем, что этим летом маршрутная сеть аэропорта еще пополнится новыми направлениями», – сообщил коммерческий директор международного аэропорта Симферополь Сергей Дяйкин.
В аэропорту отметили, что 5 июля впервые в этом году аэропорт принял и отправил 202 авиарейса, что превышает показатели этого же дня 2019 года. Общее количество принятых и отправленных в начале июля 2020 года рейсов соответствует прошлогодним данным. Маршрутная сеть полетов крымского аэропорта в начале этого июля, как и прошлым летом, достигла 56 направлений. Полеты в Крым выполняют 15 авиакомпаний.
В прошедшее воскресенье впервые с 2018 года аэропорт принял прямой рейс из Хабаровска. Рейсы из столицы Хабаровского края и обратно будут выполняться раз в неделю до 6 сентября. Также 5 июля впервые в этом году прямые рейсы в Крым из Ижевска и обратно осуществила авиакомпания «Ижавиа». Полеты между столицей Удмуртской Республики и Симферополем выполняются один раз в неделю – по воскресеньям.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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