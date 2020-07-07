Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму

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Пассажирский лайнер Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сообщается, что на борту самолета, следовавшего из Екатеринбурга, находится около 200 пассажиров.

В свою очередь в пресс-службе международного аэропорта Симферополь заявили, что рейс из Екатеринбурга «приземлился в штатном режиме по расписанию».

В феврале 2020 года самолет Airbus А321, летевший из Домодедово в Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика отказа системы кондиционирования. На борту самолета находилось более 140 человек. Никто из них не пострадал, посадка прошла в штатном режиме.

В конце декабря прошлого года самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга в Симферополь, экстренно сел в аэропорту вылета после технических неполадок. Перед этим самолет более трех часов кружил над городом, чтобы выработать топливо. Тогда на борту воздушного судна находились 149 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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