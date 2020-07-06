Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В обсерваторах полуострова находятся 768 человек ● Врач назвал возможные сроки второй волны коронавируса ● В Севастополе тоже всплеск заражений коронавирусом ● Опять рекорд: в Крыму за сутки почти 40 новых заражений коронавирусом ● Аксенов призвал крымчан не заниматься самолечением ОРВИ и носить маски
За сутки в Крыму коронавирус не нашли ни у кого
фото © rbc.ru
За 5 июля на территории Республики Крым не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции.
Всего на текущий период в республике зарегистрирован 761 случай новой коронавирусной инфекции. 38 из них завозные из-за границы, 95 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 551 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 77 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1223 человека.
Выздоровевших за весь период – 569 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Врач назвал возможные сроки второй волны коронавируса. Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами.
В Севастополе тоже всплеск заражений коронавирусом. По состоянию на утро 5 июля в Севастополе зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19.
Опять рекорд: в Крыму за сутки почти 40 новых заражений коронавирусом. За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции.
Не только коронавирус: в Крым может прийти бубонная чума. Бубонная чума гораздо опаснее Covid-19 и может проникнуть в Крым при передаче воздушно-капельным путем.
В Севастополе за сутки выявили четвре новых случая COVID-19
В Севастополе за сутки было зарегистрировано 4 новых случая COVID-19.
За сутки в Крыму коронавирус не нашли ни у кого
За 5 июля на территории Республики Крым не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции.
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