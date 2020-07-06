За сутки в Крыму коронавирус не нашли ни у кого

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За 5 июля на территории Республики Крым не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 761 случай новой коронавирусной инфекции. 38 из них завозные из-за границы, 95 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 551 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 77 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1223 человека.

Выздоровевших за весь период – 569 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Врач назвал возможные сроки второй волны коронавируса. Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами.

В Севастополе тоже всплеск заражений коронавирусом. По состоянию на утро 5 июля в Севастополе зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19.

Опять рекорд: в Крыму за сутки почти 40 новых заражений коронавирусом. За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции.

Не только коронавирус: в Крым может прийти бубонная чума. Бубонная чума гораздо опаснее Covid-19 и может проникнуть в Крым при передаче воздушно-капельным путем.