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Происшествия

За неделю в Крыму утонуло четыре человека

12:04 понедельник, 6 июля 2020

Также за отчетный период было ликвидировано 79 пожаров, из них 57 — это возгорания сухой растительности и мусора, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По информации МЧС, за прошедшую неделю крымские спасатели 25 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий всего было спасено 26 человек, к сожалению, 3 человека погибли.

— За отчетный период было ликвидировано 79 пожаров, из них 57 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также, было 6 происшествий на воде, спасено 2 человека, к сожалению, 4 погибли.  3 события в горно-лесной зоне, спасено 4 человека. Кроме того, за отчетный период был ликвидирован 2 лесных пожара, — сообщил министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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