Происшествия
За день на крымских пляжах утонули четверо отдыхающих
За прошедшие сутки на крымских пляжах утонули четверо отдыхающих.
Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Так, вчера в 09:10 поступило сообщение о том, что на пляже «Островок» (ГО Алушта), под причалом, в воде, спасатели пляжа обнаружили и извлекли на берег тело мужчины, возраст 50-60 лет (личность устанавливается). Выезжали: ГИМС, «Крым-Спас», СМП, МВД, следственный комитет. Проводятся следственные мероприятия.
В 16:30 поступило сообщение о том, что с. Дмитрово (Симферопольский район) купаясь во внутреннем водоеме мужчина не смог самостоятельно выбраться из воды.
Необходима помощь спасателей. Выезжали: «Крым-Спас», СМП, следственный комитет. В ходе проведения поисковых работ, в 12 м от берега, на глубине 2,5 м, было обнаружено тело. Проводятся следственные мероприятия.
В 20:10 поступило сообщение о том, что в пгт. Николаевка (Симферопольский район) на пляже «Савито» в воде спасатели пляжа обнаружили и извлекли на берег тело. Выезжали: ГИМС, СМП, МВД. Проводятся следственные мероприятия.
В 21:17 поступило сообщение о том, что в с. Морское (ГО Судак) на пляже пансионата «Новолукский Металург» было обнаружено тело. Выезжали: ГИМС, СМП, МВД.
Проводятся следственные мероприятия.
Шахов сообщил, что по данным ГИМС, с начала года произошло 19 происшествий на воде (АППГ 23), погибло 17 человек (АППГ 21), спасено 2 человека (АППГ 15).
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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