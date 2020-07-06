Возле керченского пляжа в море стекает канализация

Жители Керчи зафиксировали несанкционированный слив канализации в море.

Как сообщает сайт «Керчь – мой город», канализация стекает в море рядом с пляжем «Черепашка».

По словам местных жителей, слив канализации проходит через ливневку. Члены расположенного рядом лодочного кооператива обратились к председателю кооператива Святославу Брусакову с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Керченское издание сообщает, что местные жители не могут посещать пляж из-за зловония.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Долгожданные июньские дожди не смогли наполнить крымские водохранилища. К началу июля водоемы потеряли еще 1,85 млн кубометров влаги.

Мэр Сак просит не пугаться зловония в городе. Глава администрации города Саки Александр Овдиенко опроверг городскую молву о том, что зловоние, распространяющееся в городе в последние дни, связано с выбросами на химическом заводе.

Неровности дороги на Большой Морской объяснили особой технологией. Эффект стиральной доски на проезжей части недавно отремонтированной Большой Морской директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев объяснил особой технологией.

Жители Симферополя просят Путина закрыть мусорную станцию. Жители симферопольского массива Каменка записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой закрыть мусоросортировочную станцию.