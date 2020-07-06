Власть
Возле керченского пляжа в море стекает канализация
Жители Керчи зафиксировали несанкционированный слив канализации в море.
Как сообщает сайт «Керчь – мой город», канализация стекает в море рядом с пляжем «Черепашка».
По словам местных жителей, слив канализации проходит через ливневку. Члены расположенного рядом лодочного кооператива обратились к председателю кооператива Святославу Брусакову с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.
Керченское издание сообщает, что местные жители не могут посещать пляж из-за зловония.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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