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Власть

Возле керченского пляжа в море стекает канализация

13:38 понедельник, 6 июля 2020
Керчь

Жители Керчи зафиксировали несанкционированный слив канализации в море.

Как сообщает сайт «Керчь – мой город», канализация стекает в море рядом с пляжем «Черепашка».

По словам местных жителей, слив канализации проходит через ливневку. Члены расположенного рядом лодочного кооператива обратились к председателю кооператива Святославу Брусакову с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Керченское издание сообщает, что местные жители не могут посещать пляж из-за зловония.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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