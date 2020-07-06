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Власть

Власти пообещали, что новые дворники Ялты будут ездить в транспорте бесплатно

09:21 понедельник, 6 июля 2020
Ялта
Власти пообещали, что новые дворники Ялты будут ездить в транспорте бесплатно

фото © Мэрия Ялты

Дворники города в ближайшее время приобретут право на бесплатный проезд в городском транспорте.

Об этом сообщил глава администрации города Ялта Иван Имгрунт, передает пресс-служба администрации города.

По информации Имгрунта, сейчас идет процесс документального оформления льготного проезда. Эта работа будет завершена в течение месяца.

«Процесс компенсации затрат перевозчикам на льготный проезд требует дополнительного согласования, что несколько затягивает процесс. Однако в течение месяца он будет завершен и наши «маэстро чистоты» смогут воспользоваться обещанным правом бесплатного проезда», - подчеркнул глава администрации и отметил, что это станет возможным лишь при предъявлении соответствующего удостоверения, которые уже начали выдавать «работникам совка и метлы» соответствующие ведомства.

Ранее в курортной Ялте дворникам обещали повысить зарплату почти вдвое и предоставить служебное жилье., по обещаниям главы города Ивана Имгрунта, должна в среднем составить 30 тыс рублей. При этом в администрации отмечали, что для того, чтобы получить такую работу, необходимо не только уметь проводить уборку городских территорий, но и составлять протокол по выявленным нарушениям и быть связующим звеном между жителями и органами местного самоуправления. 

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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