В Севастополе за сутки выявили четвре новых случая COVID-19

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В Севастополе за сутки было зарегистрировано 4 новых случая COVID-19.

Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства города.

Всего с начала пандемии коронавируса в Севастополе заразились 249 человек. Сейчас в стационарах находятся 43 пациента с COVID-19, в том числе 4 ребенка.

В настоящий момент в инфекционной больнице находятся 138 человек, в том числе 44 ребенка и 16 человек старше 65 лет, в отделении интенсивной терапии 4 человека. В горбольнице №9, которую также используют для COVID-19, находятся 87 пациентов, из них 51 человек старше 65 лет, а также 4 пациента в отделении интенсивной терапии. В обсерваторах сейчас находятся 89 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В обсерваторах полуострова находятся 768 человек. По данным ежедневного мониторинга по ситуации с новой коронавирусной инфекцией, в Крыму под медицинским наблюдением находятся 3833 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому - 2780, в стационарах - 285 человек, изолировано в обсерваторы – 768 человек.

Врач назвал возможные сроки второй волны коронавируса. Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами.

В Севастополе тоже всплеск заражений коронавирусом. По состоянию на утро 5 июля в Севастополе зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19.

Опять рекорд: в Крыму за сутки почти 40 новых заражений коронавирусом. За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции.