Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: За сутки в Крыму коронавирус не нашли ни у кого ● В обсерваторах полуострова находятся 768 человек ● Врач назвал возможные сроки второй волны коронавируса ● В Севастополе тоже всплеск заражений коронавирусом ● Опять рекорд: в Крыму за сутки почти 40 новых заражений коронавирусом
В Севастополе за сутки выявили четвре новых случая COVID-19
фото © pixabay.com
В Севастополе за сутки было зарегистрировано 4 новых случая COVID-19.
Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства города.
Всего с начала пандемии коронавируса в Севастополе заразились 249 человек. Сейчас в стационарах находятся 43 пациента с COVID-19, в том числе 4 ребенка.
В настоящий момент в инфекционной больнице находятся 138 человек, в том числе 44 ребенка и 16 человек старше 65 лет, в отделении интенсивной терапии 4 человека. В горбольнице №9, которую также используют для COVID-19, находятся 87 пациентов, из них 51 человек старше 65 лет, а также 4 пациента в отделении интенсивной терапии. В обсерваторах сейчас находятся 89 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В обсерваторах полуострова находятся 768 человек. По данным ежедневного мониторинга по ситуации с новой коронавирусной инфекцией, в Крыму под медицинским наблюдением находятся 3833 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому - 2780, в стационарах - 285 человек, изолировано в обсерваторы – 768 человек.
Врач назвал возможные сроки второй волны коронавируса. Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами.
В Севастополе тоже всплеск заражений коронавирусом. По состоянию на утро 5 июля в Севастополе зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19.
Опять рекорд: в Крыму за сутки почти 40 новых заражений коронавирусом. За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Севастополе за сутки выявили четвре новых случая COVID-19
В Севастополе за сутки было зарегистрировано 4 новых случая COVID-19.
За сутки в Крыму коронавирус не нашли ни у кого
За 5 июля на территории Республики Крым не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции.
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