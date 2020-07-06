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Происшествия

В Севастополе из-за аварии полгорода осталось без воды

13:00 понедельник, 6 июля 2020
Севастополь

В Севастополе из-за аварии на сетях многие районы остались без воды.

 «В связи с аварийной ситуацией на сетях электроснабжения ООО «Севастопольэнерго» 6 июля подача воды с 9:00 до 13:00 часов (ориентировочно) производиться не будет», - сообщили в ГУПС «Водоканал».

В частности, воды нет в центре города, в районе Стрелецкой, Камышовой, Казачьей бухт, на Красной горке, на улицах Тараса Шевченко, Парковой, Хрусталева, Пожарова, в домах, стоящих на проспекте Победы, Генерала Острякова, Октябрьской революции, на Фиолентовском шоссе, Крепостном иКамышовом шоссе, на 5-м и 7-м километрах Балаклавского щоссе, на горе Матюшенко и в поселке Дальний.

Как сообщалось ранее, часть Симферополя оставалась без воды из-за аварии на прошлой неделе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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