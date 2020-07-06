В Севастополе изменили закон, чтобы увековечить память погибшего в Баренцевом море подводника

В Севастополе внесли изменения в порядок установки памятников и мемориальных досок, сообщает правительство города.

Как сообщил и. о. директора Департамента архитектуры и градостроительства города Максим Жукалов, постановлением вносится изменение временного промежутка для установки памятников и мемориальных досок с 10 лет до 2, для лиц, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.

«Это в том числе связано с севастопольцем, который погиб при устранении аварии на подводном корабле. Кроме того, предлагается исключить запрет на установку произведений монументального искусства и мемориальных досок, если память о личности или событии уже была увековечена в других формах», – сказал Жукалов.

2 июля 2019 года стало известно, что 14 моряков-подводников российского флота погибли в пожаре на глубоководном аппарате на военной базе в Североморске. Пожар произошел 1 июля, но известно о нем стало только на следующий день. О причинах возгорания не сообщалось. ​

Российские власти не называют, на каком именно подводном аппарате произошла авария, и какое задание она выполняла. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет раскрывать ни название корабля, ни сути задания, которое выполняли погибшие моряки – он заявил, что эта информация «абсолютно секретна».

Министерство обороны России опубликовало список фамилий 14 погибших подводников в Баренцевом море. Среди погибших оказались семь капитанов первого ранга, двое из них – герои России.

Крымские и севастопольские СМИ сообщили, что при трагедии погибли подводники Андрей Воскресенский и Владимир Абанкин, которые закончили Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. Сообщалось, что Воскресенский родился в Севастополе. Место рождения Абанкина было неизвестно.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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