В Севастополе готовят к открытию лысый парк

Реконструкция парка между ул. Н. Музыки и пр. Генерала Острякова в Севастополе в очередной раз вызвала тревогу жителей соседних домов.

Время сдачи близится, пишут они в редакцию, но никаких работ не видно уже полтора месяца. Они даже начали подозревать, что строители просто забыли убрать ограждение, а власти не знают, что парк остался закрытым от горожан.

Как выяснилось в департаменте городского хозяйства, о парке не забыли, и подрядчик – ООО «СТРОЙ КОНТРАКТ» – планируется закончить его в срок, к 31 июля этого года.

Правда, заключительные работы в парке будут выполнены позже, пока же, несмотря на все появившиеся «элементы благоустройства», атмосферу в нем создает сухая, зачищенная от деревьев и поросшая сорняками земля.

«Старые деревья спили, а новых ни одного не посадили. А я помню, обещали много чего посадить. А парк теперь просто лысый», – тревожится Валентина, наблюдающая за реконструкцией с 5-го этажа одного из близстоящих домов.

Увидеть молодые деревья действительно не удалось. Так сегодня выглядит парк, в котором деревья остались лишь по его краям.

Как рассказали в департаменте городского хозяйства, в парке заменили бордюры, установили парковую мебель, общественный туалет (в том числе для маломобильных людей), сделали 2 детские игровые площадки, 2 спортивные площадки, скейт-площадку, площадки для боулдеринга и для выгула собак, обустроили велосипедную и беговую дорожку, парковку на 31 машино-место и установили систему полива.

«В настоящий момент на объекте ведутся пусконаладочные работы, а также высадка газона», – сообщило ведомство.

Высадка газонов, уточнили в ведомстве, подразумевает озеленение травой и цветами, а деревья в рамках того же контракта будут высажены в более благоприятное время, осенью.

До этого времени мечтающим расслабиться в тени молодых деревьев придется потерпеть. А нетерпеливые подростки уже, не дожидаясь открытия, проникают в парк – покататься на велосипеде и скейте, покувыркаться на турниках и поесть абрикосов, созревших на сохранившихся старых деревьях.

Напомним, реконструкция заброшенного парка (стоимость – 84 миллиона рублей) началась в декабре 2019 года, и сразу – с сигнала горожан о тотальной рубке деревьев.

Тогда власти объясняли, что под снос идут только отжившие свое деревья – и они будут заменены новыми. Подрядчик должен высадить 7 ленкоранских и 18 желтых акаций, 20 каштанов, 12 кедров, 32 кипариса, 3 пихты и 6 платанов, а также множество кустарников: розы, розмарин, жасмин, гибискус, спирея и даже 34 можжевельника.

В тексте использованы материалы: Форпост

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