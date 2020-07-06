Власть
В Севастополье дома для российских военных строили без разрешений
В Севастополе два общества с ограниченной ответственностью вели строительные работы по строительству жилых домов для Министерства обороны России. При этом компании не получили необходимые согласования и разрешения.
Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре России.
«В Севастополе на основании материалов военной прокуратуры коммерческие организации привлечены к административной ответственности за нарушения в сфере капитального строительства», – сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры.
Отмечается, что Арбитражный суд Севастополя оштрафовал организации.
Сумма штрафа не уточняется. Также не называются компании, которые занимались строительством.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в микрорайоне Казачья бухта уже получили разрешение на вырубку 116 деревьев ради строительства 22 жилых домов для российских военных.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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