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Власть

В Севастополье дома для российских военных строили без разрешений

08:08 понедельник, 6 июля 2020
Севастополь

В Севастополе два общества с ограниченной ответственностью вели строительные работы по строительству жилых домов для Министерства обороны России. При этом компании не получили необходимые согласования и разрешения.

Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре России.

«В Севастополе на основании материалов военной прокуратуры коммерческие организации привлечены к административной ответственности за нарушения в сфере капитального строительства», – сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры.

Отмечается, что Арбитражный суд Севастополя оштрафовал организации.

Сумма штрафа не уточняется. Также не называются компании, которые занимались строительством.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в микрорайоне Казачья бухта уже получили разрешение на вырубку 116 деревьев ради строительства 22 жилых домов для российских военных.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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