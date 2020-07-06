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Власть

В МИД Турции в очередной раз заявили, что не признают Крым российским

07:30 понедельник, 6 июля 2020
В МИД Турции в очередной раз заявили, что не признают Крым российским

фото © vsesvit-tour.com

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в очередной раз заявил, что Турция занимает принципиальную позицию по отношению к статусу Крыма и никогда не признает Крым российским.

Свое мнение Чавушоглу заявил в Анталии на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он подчеркнул, что такое мнение Турция продвигает на различных международных площадках.

«На каждой такой площадке мы поддерживаем территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет, и всегда очень четко подтверждаем на каждой платформе, что мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Это наша принципиальная позиция и она никогда не изменится, и мы всегда откровенно об этом говорим», - подчеркнул Чавушоглу.

В свою очередь, Кулеба заявил, что Украина благодарна Турции за поддержку Украины по крымскому вопросу, которая, по его словам, «проявляется не только в заявлениях, но и в конкретных действиях, в том числе в части обеспечения соблюдения санкционного режима в отношении незаконно оккупированного полуострова».

«Будем в дальнейшем делать все для поддержания стабильности международного порядка и недопущения его нарушения со стороны тех государств, которые считают возможным совершать агрессию и незаконно оккупировать территории других стран», - сказал Кулеба.

Ранее Турция намеревалась для переселенцев-крымских татар в различных регионах Украины. договоренность об этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, достигнута с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Квартиры предполагается строить в Херсонской области, Киеве, Херсоне, Одессе, Львове и Днепре. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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