В Крыму отбили нападение «диверсантов»

фото © Flickr

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота в ходе учений отразили нападение условных диверсантов на филиал военно-морского клинического госпиталя в Симферополе.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

— В ходе отработки практических действий военнослужащие дежурного подразделения провели разведку и блокировали диверсионную группу условного противника до прибытия отряда усиления. В результате учения все военнослужащие дежурного подразделения, справились с поставленной задачей, применив полученные в ходе тренировок навыки отражения нападения и блокирования условных террористов, — рассказали в пресс-службе.

По замыслу учения условный противник предпринял попытку проникновения на территорию госпиталя с целью его захвата. После получения сигнала тревоги дежурное подразделение оперативно прибыло к месту обнаружения «диверсантов».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольцев пообещали предупредить о ракетном нападении. Система предупреждения о ракетном нападении будет развернута в Севастополе в 2024 году.

Украинские военные «уничтожили» вражескую подлодку в Черном море. Морская авиационная бригада военно-морских сил Украины завершила пятидневные летно-тактические учения в Николаевской области.

Украина усилила боевую возможность войск на крымском направлении. Командующий операции Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев сообщил, что данных о подготовке атаки России с юга пока у Украины нет.

Россия экстренно подняла Су-30СМ на перехват американских самолетов над Черным морем. Самолеты ВМС США летали над нейтральными водами в Черном море.