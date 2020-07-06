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В Крыму отбили нападение «диверсантов»
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Подразделения армейского корпуса Черноморского флота в ходе учений отразили нападение условных диверсантов на филиал военно-морского клинического госпиталя в Симферополе.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
— В ходе отработки практических действий военнослужащие дежурного подразделения провели разведку и блокировали диверсионную группу условного противника до прибытия отряда усиления. В результате учения все военнослужащие дежурного подразделения, справились с поставленной задачей, применив полученные в ходе тренировок навыки отражения нападения и блокирования условных террористов, — рассказали в пресс-службе.
По замыслу учения условный противник предпринял попытку проникновения на территорию госпиталя с целью его захвата. После получения сигнала тревоги дежурное подразделение оперативно прибыло к месту обнаружения «диверсантов».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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