В Крыму душегуб получил за смерть двух человек восемь лет «строгача»

В Крыму 32-летний житель Бахчисарайского района, лишивший жизни двух человек, признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевших.

Душегуб наказан восемью годами лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По информации пресс-службы прокуратуры Крыма, в феврале этого года пьяный злоумышленник избил до смерти сперва одного знакомого, которому нанес руками «не менее 17 ударов» по голове, а потом и второго, которому нанес руками «не менее 10 ударов» по голове и «не менее четырех беспорядочных ударов правой ногой».

Обвинительный приговор, вынесенный Бахчисарайским райсудом, в законную силу пока не вступил, уточнили в прокуратуре Крыма.

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