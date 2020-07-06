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В Крыму баранов стало больше
фото © Новости Крыма
В Крыму увеличилось поголовье тонкорунных овец. Как сообщили в минсельхозе Крыма, за полгода их количество увеличилось на 4%.
Всего в хозяйствах населения республики насчитывается более 119 тысяч голов овец и коз, из них 55 тысяч составляет маточное поголовье.
Первые сто тонн шерсти с поголовья крымских мериносов настригли к этим выходным. При этом заместитель председателя Совета министров-министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин отметил, что росту поголовья и, соответственно, большему количеству настригаемой с них шерсти поспособствует предоставление субсидий. С 6 июля минсельхоз Крыма начнет прием заявок на господдержку этого вида деятельности.
Господдержка сельхозтоваропроизводителям, занимающимся производством шерсти, оказывается по ставке 40 рублей за 1 кг реализованной полутонкорунной или тонкорунной шерсти, но не более 80% затрат, понесенных на производство шерсти.
В минсельхозе также подчеркнули, что единственный племенной репродуктор, занимающийся разведением цигейской породы овец, расположен именно в Крыму.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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