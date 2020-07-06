В Крыму BMW вылетел с трассы и перевернулся на пляже

Автомобиль BMW с водителем и двумя пассажирами перевернулся на пляже в крымском селе Морское, вылетев с трассы из-за потери управления.

В серьезной аварии никто не погиб, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

ДТП произошло на трассе Алушта-Судак-Феодосия в пятницу днем в районе мыса Чобан-Куле, информация поступила в службу спасения. На место выехала группа спасателей, которая и обнаружила перевернувшуюся иномарку на пляже на довольно большом расстоянии от трассы.

Как выяснилось впоследствии, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима. Водитель BMW-M5 на большой скорости не справился с управлением на опасном участке дороги, что и привело к ДТП.

В результате аварии водитель и два пассажира автомобиля пострадали, но остались живы. Им была оказана доврачебная помощь, позже спасатели помогли медикам транспортировать потерпевших.

Сотрудники МЧС также проследили за тем, чтобы перевернувшийся автомобиль не загорелся.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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