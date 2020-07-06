Происшествия
В Крыму BMW вылетел с трассы и перевернулся на пляже
Автомобиль BMW с водителем и двумя пассажирами перевернулся на пляже в крымском селе Морское, вылетев с трассы из-за потери управления.
В серьезной аварии никто не погиб, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
ДТП произошло на трассе Алушта-Судак-Феодосия в пятницу днем в районе мыса Чобан-Куле, информация поступила в службу спасения. На место выехала группа спасателей, которая и обнаружила перевернувшуюся иномарку на пляже на довольно большом расстоянии от трассы.
Как выяснилось впоследствии, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима. Водитель BMW-M5 на большой скорости не справился с управлением на опасном участке дороги, что и привело к ДТП.
В результате аварии водитель и два пассажира автомобиля пострадали, но остались живы. Им была оказана доврачебная помощь, позже спасатели помогли медикам транспортировать потерпевших.
Сотрудники МЧС также проследили за тем, чтобы перевернувшийся автомобиль не загорелся.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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