Происшествия
В Феодосии мужчина упал с моста в реку
Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, упавшему с моста.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
В службу спасения поступило сообщение, что в г. Феодосия мужчина упал с моста. Самостоятельно выбраться не может. Необходима помощь спасателей.
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что к месту происшествия немедленно выехала дежурная смена сотрудников Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4 спасателей и 1 единицы техники.
По прибытии на место вызова, стало известно, что мужчина оступился, в результате чего упал с высоты порядка 5 метров в р. Байбуга.
— Специалисты «КРЫМ-СПАС» с помощью лестницы эвакуировали мужчину из реки и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — сообщил министр.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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