В Феодосии мужчина упал с моста в реку

Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, упавшему с моста.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

В службу спасения поступило сообщение, что в г. Феодосия мужчина упал с моста. Самостоятельно выбраться не может. Необходима помощь спасателей.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что к месту происшествия немедленно выехала дежурная смена сотрудников Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4 спасателей и 1 единицы техники.

По прибытии на место вызова, стало известно, что мужчина оступился, в результате чего упал с высоты порядка 5 метров в р. Байбуга.

— Специалисты «КРЫМ-СПАС» с помощью лестницы эвакуировали мужчину из реки и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — сообщил министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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